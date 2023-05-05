ضبط راكب بمطار القاهرة أخفى سبائك ذهبية حول جسده وآخر داخل سماعة "صب"

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكبين مصريين حاولا تهريب عدد من السبائك الذهبية بقصد عدم سداد الضرائب الجمركية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضري ضبط جمركي بالواقعة.

في المحاولة الأولي، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، أستوقف محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، ونظرا لارتباك الراكب وقصر مدة سفره، قام مدحت عبد الصبور مدير الجمرك بصالة الوصول رقم 1 بمبني الركاب رقم 1 بتكليف كل من محمد حسين محمود و هاني احمد عفيفي وذلك لتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط ستة سبائك ذهبية اخفاهم الراكب في مكان حساس بجسده، قامت لجنة مشكلة من حسام فتحي صقر و محمد سالم محمد مأمورا الجمرك بتحريز المضبوطات والتي بلغ وزن ثلاثة منه 300 جرام ( مائة جرام لكل واحدة) واثنان بوزن أربعون جرام و سبيكة بوزن ثلاثون جرام بوزن إجمالي 370 جرام.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة، أستوقف محمد عدلي الليثي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضاً حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد مرسي مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

كلف محمد امين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 1 سيد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 4 سبائك ذهبية اثناء منهم اخفاهم الراكب في مكان سري اسفل القاع الخارجي للحقيبة واثنان داخل سماعه "صب"، قام محمد الدمرداش مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من احمد امين و حسن شرف و أحمد رفاعي تحت اشراف محمود سليمان مدير الحركة وفي حضور علي فهمي من إدارة الآمن الجمركي، وذلك لتحريز المضبوطات التي بلغ وزنها 250 جرام.

أمر مدحت عبد الصبور مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 20 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما امر محمد رمضان الدمرداش مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 1 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبتوجيهات من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وتعليمات الاستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية باحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية.