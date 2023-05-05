اليوم السابع
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ضبط راكب أجنبى بمطار القاهرة أخفى 78 جنيه ذهب داخل حقائبه

الجمعة، 05 مايو 2023 04:11 م
ضبط راكب أجنبى بمطار القاهرة أخفى 78 جنيه ذهب داخل حقائبه المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب أجنبي تهريب كمية من الجنيهات الذهبية باخفائها أسفل حقائبه دون افصاح عنها للجمارك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة. 
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نجامينا استوقف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية صغيرة بكميات.
 
كلف بدوي علي بدوي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 أشرف عدلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن وجود كمية من الجنيهات الذهبية، قامت لجنة مشكلة من محمد فتح الله أبو العيون واشرف عدلي و محمود فتحي مأمورا الجمرك بعد وجرد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 78 جنيه ذهب.
 
أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 106 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.
 
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