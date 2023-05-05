ضبط راكبين فى مطار القاهرة وبحوزتهما 600 قرص ترامادول وبندقية وتليسكوب

كتبت ــ رحاب نبيل

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وراكب أجنبي من أصل مصري بحوزته بندقيه وطلقات وتليسكوب يركب علي سلاح ناري.

الحالة الأولي كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، حيث استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، قام أمير أحمد مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ولم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، إلا أنه تلاحظ لمدير الحركة انتفاخ جيوب الجاكيت الذي يرتديه الراكب، وبتفتيشه ذاتيا بواسطة كل من، هيثم أحمد و محمد يوسف تم ضبط 60 شريطا من عقار الترامادول المخدر داخل جيوب الجاكيت المذكور بإجمالي 600 قرص.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الألمانية القادمة من ميونخ، حيث استوقف حسن مختار رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد الدين مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود جسم معدني معتم داخل لفة سوداء اللون، قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمود عبد المولي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد بندقية رش داخل اللفافة السوداء وخمسمائة طلقة 4.5 مل.

أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، بأنه يجب حيازتهما تصريحا من الأمن العام، كما تم ضبط تليسكوب يتم تركيبه علي سلاح ناري أفاد التقرير بأنه محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

أمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 103 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 104 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.