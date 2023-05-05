ضبط راكبين بمطار القاهرة حاولا تهريب 12 سبيكة ذهبية داخل عبوات "بارفان"

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبين مصريين تهريب كمية من السبائك الذهبية بقصد عدم سداد الضرائب الجمركية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

في المحاولة الأولي، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من العين، أستوقف حسن شرف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من هيثم صلاح مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية معتمة داخل إحدي الحقائب.

قام محمود محمد سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 1 بمبني الركاب رقم 1 بتكليف احمد محمد رفاعي مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبة يدويا مما أسفر عن وجود سبيكتين أخفاهم الراكب في إحدى جوانب الحقيبة، وبتفتيش الراكب ذاتياً بواسطة سيد فؤاد مأمور الجمرك وجد سبيكه اخري إخفائها الراكب في ملابسه التي يرتديها، قام محمد الدمرداش مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من علاء سمير وأيمن الجوهري وأحمد رفاعي لوزن وتوصيف وتحريز المضبوطات التي بلغ وزنها 300 جرام.

والمحاولة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الرياض حيث، أستوقف أحمد رفاعي مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة روفيدة أحمد علي مأمور الجمرك والتي تلاحظ لها وجود كثافات معدنية معتمة وسط الملابس بالحقائب، قام محمود سليمان مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف حسن شرف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر وجود 9 سبائك اخفاهم الراكب داخل عبوات "بارفان"، وقامت لجنة مكونة من سيد فؤاد وأحمد آمين وعلاء سمير وأيمن الجوهري تحريز وتصنيف السبائك التسعة بعد وزنهم، حيث بلغ وزن اربعة منهم 100 جرام لكل واحدة و خمس سبائك بوزن 20 جرام لكل واحدة باجمالي 500 جرام.

أمر محمد رمضان الدمرداش مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 18 لسنة 2023 ضد الراكب الاول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 1 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، بتوجيهات من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وتعليمات الاستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية.