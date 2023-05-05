اليوم السابع
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ضبط المتهم بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت دون ترخيص

الجمعة، 05 مايو 2023 11:57 م
ضبط المتهم بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت دون ترخيص كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة وتشغيل شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالقاهرة وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.
 
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) بإدارة وتشغيل شبكة إنترنت هوائية "بدون ترخيص" بأعلى سطح العقار محل سكنه بقصد توزيعها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (عدد 7 "راوتر" إنترنت – 9 جهاز سويتش – 3 أطباق هوائية خاصة بالشبكة لإرسال الإشارة – 2 جهاز "نانو إستيشن" لإرسال وإستقبال الإنترنت – 2 جهاز "سيلفر" كبير الحجم لتوزيع الإنترنت – كيسة كمبيوتر – 2 جهاز سويتش توزيع) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق الربح المادى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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