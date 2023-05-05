صحة العين: 7 نصائح لإدارة الإجهاد الناتج عن وقت الشاشة المفرط

كتبت إيناس البنا

لا يمكن لنمط الحياة الذي لا يخلو من التوازن بين العمل والحياة وساعات العمل الطويلة أن يعطينا انهيارًا عقليًا فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على صحتنا بشكل سيء، مع ساعات العمل التي لا تنتهي ، يقضي المرء 9-10 ساعات على الأقل أمام الشاشة مما قد يجهد عينيك.

ونظرًا لأن معظم العمل يتم على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية الأخرى ، فقد أصبحت مشكلة إجهاد العين شائعة بشكل متزايد، إجهاد العين ، المعروف أيضًا باسم متلازمة رؤية الكمبيوتر ، هو حالة يمكن أن تسبب عدم الراحة ومشاكل بصرية، مثل عدم وضوح الرؤية ، والصداع ، وجفاف العين.

وفقا لموقع "zeenews.india" يمكن أن يكون إجهاد العين من وقت الشاشة المفرط مشكلة حقيقية لكثير من الناس، ومع ذلك، باتباع بعض النصائح السهلة للعناية بالعيون، من الممكن إدارة الحالة وتقليل مخاطر الإصابة بمشاكل طويلة الأمد في العين، من أخذ فترات راحة متكررة إلى تعديل إعدادات الشاشة ، يمكن للمرء أن يحافظ على رؤية جيدة باتباع عادات سهلة.

7 نصائح لإدارة إجهاد العين

خذ فترات راحة متكررة

يمكن أن يساعد أخذ فترات راحة منتظمة من التحديق في شاشة الكمبيوتر في تقليل إجهاد العين، قاعدة 20-20-20 هي تقنية مفيدة يجب اتباعها - كل 20 دقيقة ، خذ استراحة لمدة 20 ثانية وانظر إلى شيء على بعد 20 قدمًا.

اضبط إعدادات الشاشة

تأكد من ضبط شاشة الكمبيوتر على مستوى مريح من السطوع والتباين، يمكنك أيضًا ضبط حجم النص ونظام الألوان لجعله أسهل على عينيك.

استخدم الإضاءة المناسبة

تجنب العمل في غرفة ذات إضاءة خافتة أو شديدة الإضاءة، حيث قد يتسبب ذلك في إجهاد العين، ضع شاشة الكمبيوتر بحيث لا تسبب الوهج من النوافذ أو الأضواء العلوية.

اغمز بعينيك

عند استخدام الكمبيوتر، يميل الأشخاص إلى أن يرمشوا بشكل أقل من المعتاد ، مما قد يؤدي إلى إجهاد العين، ذكّر نفسك بالرمش كثيرًا للمساعدة في الحفاظ على رطوبة عينيك ومنع الجفاف.

ارتداء النظارات الخاصة

يمكن أن تساعد النظارات الخاصة المصممة لاستخدام الكمبيوتر في تقليل الوهج وتصفية الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الرقمية ، مما قد يتسبب في إجهاد العين، يمكن أن تكون هذه النظارات مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر.

حافظ على مسافة مريحة

ضع شاشة الكمبيوتر على مسافة وزاوية مريحة ، بحيث تكون عيناك في نفس مستوى الجزء العلوي من الشاشة، تأكد من تعديل مقعدك لدعم الوضع الجيد وأن قدميك مسطحتين على الأرض.

اخضع لفحوصات عين منتظمة

يمكن أن تساعد فحوصات العين المنتظمة في اكتشاف أي مشاكل في الرؤية قد تساهم في إجهاد العين، إذا كان الأمر يزداد سوءًا، فيجب على المرء أن يأخذ المساعدة الطبية.