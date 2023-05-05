شباب ورياضة الأقصر تنفذ ندوات عن التوعية الأسرية بمركز شباب الضبعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ندوة عن التوعية الأسرية بمركز شباب الضبعية التابع لإدارة شباب القرنة، ضمن خطة أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب وبحضور 30 عضو من أعضاء المركز، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

ومن جانبها قامت الدكتورة ليله يوسف حميد وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر، بإدارة الندوة والتي تهدف إلي كيفية إدارة الوقت بالشكل الصحيح، وبالأسلوب الذي يساعد في تحسين نمط المعيشة والتعرف على المهارات الفنية التي تساهم في إستخدام الوقت، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، ونيفين عبدالمسيح مشرف أندية الفتاة والمرأة بالمديرية، وفريق عمل مركز شباب الضبعية.

فيما نفذ النادي الثقافي بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات مسابقة في فن كتابة الشعر والزجل والقصة القصيرة لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب القباحي الغربي، والذي تنفذه إدارة تنمية الشباب بالمديرية، حيث قام بالتحكيم إبراهيم عبد الخالق، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح محمد رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ومن الجدير بالذكر أن النادي الثقافي هو ضمن المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية الشباب)، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي والفني والوعي الديني لدى الشباب والنشء، وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج التي يقدمها النادي الثقافي، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبدة مدير إدارة تنمية الشباب، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، والكلاوتي محمد عمرة مشرف النادي الثقافي، ورفيدة أحمد زيدان مشرف المركز، وفريق عمل مركز شباب القباحي الغربي.



شباب ورياضة الأقصر تنفذ ندوات عن التوعية الأسرية



فعاليات ندوات عن التوعية الأسرية بمركز شباب الضبعية



ندوات عن التوعية الأسرية بمركز شباب الضبعية



