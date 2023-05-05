"شباب كفر الشيخ" تدعو للمشاركة فعاليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية"

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، الدعوة لجميع الأعمار السنية لمشاركة فعاليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" الجمعة من كل أسبوع وممارسة الرياضة فى الهواء الطلق فى حى من الأحياء السكنية بالمحافظة، بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة من خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات انطلقت اليوم بحى مدرسة السلام وتضمنت أنشطة رياضية متنوعة من "مشي وجري وأيروبكس" مشيراً إلى نجاح المشروع فى نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة" وجذب جميع المراحل العمرية، مؤكداً أن البرنامج لاقى نجاحا كبيراً الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة.

يقدم برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، وتم اختيار المدربين "محمود سلطح، بهاء فكري، ومحمد خالد، محمود فتح الله، لتدريب المشاركين بالفعاليات.