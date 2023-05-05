شاب شرقاوى يحول الخردة لأعمال فنية.. آخر أعماله تمثال للزعيم عادل إمام.. صور

الشرقية-فتحية الديب

بأنامل ذهبية استطاع بطريقة غير تقليدية تطويع الخردة إلى تحف وأشكال فنية لا تخطر على بال الانسان العادى الذى يرمى ما لا يصلح له فى القمامة، كرس حياته لفن النحت حتى أصبح فنانا تشكيليا من طراز منفرد، يشارك بأعماله الفنية بالعديد من المعارض بمختلف محافظات مصر، هو الفنان التشكيلى "حسام حسين " ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، الذى حاول أن يصنع لنفسه مجالا خاصا فى الفن من خلال تصميم أعمال من الخردة وتفرغ من عمله كمعلم بالتربية والتعليم من أجل حبه للنحت بالخردة.

"عمل فنى من الخردة للفنان"صلاح عبد الكريم" كان الدافع لمحبتى للنحت، هكذا سرد " حسام" بدايته مع عالم النحت قائلا:أثناء دراستى فى القاهرة كنت أتجول فى الشوارع والمتاحف المصرية وشاهدت تمثال للفنان " صلاح عبد الكريم" وهنا كانت البداية نحو عشقى لفن النحت بالخردة والفن التشكيلى، وذات يوم شاهدت عاملا معه ماكينة لحام طالبته بعد الانتهاء من عمله العمل على الماكينة لبضعة دقائق لكى أختبر نفسى، وجدت صعوبة فى البداية، وضرورة معرفة ممارسة ومبادئ وقوانين واكتساب مهارة اللحام، وهذا كان خارج نطاق الفن، وبعدها مع مرور الوقت اشتريت ماكينة لحام وجربت أكتر من تجربة حتى تم التوصل إلى اكتساب مهارة اللحام، وكانت أخر أعماله الفنية تمثال من الحديد للزعيم عادل إمام.

وأضاف: " شخصية الزعيم عادل إمام هى اللى اختارتنى لكى أجسدهه فى أعمالى، تربينا فى طفولتنا على إفيهات الزعيم، وأى بسمة فى حياتنا كان الزعيم حاضر فيها، ومن هنا قررت أن أعبر عن حبى ل للفنان عادل إمام بعمل تمثال من الحديد، العمل استغرق مدة تحضير 4 أشهر حيث جمعت 52 صورة للزعيم بجوانب مختلفة له من الإنترنت، وبدأت أنحت التمثال فى البداية من الطين الأسوانى بارتفاع 80 سم ووزن 20 كيلو."

وعن أول أعماله الفنية قال: كان الحصان شعار محافظة الشرقية، وتم إيداعه بميدان عرابى، وبعد الحصان كانت الانطلاقة، وصممت المسلة المضيئة ليلا فى ميدان التحرير، على ارتفاع 12 مترا، ومسلة أخرى فى ميدان الزراعة، وبعدها توالت الأعمال من الخامات الصعبة وأحب دائما التعامل مع الحديد الخامة رقم واحد بالنسبة لى وكذلك الخشب والجرانيت والرخام لكن أغلب أعمالى من الحديد الخردة.

يستخدم "حسين" النحت فى أعماله بمختلف الخامات، بداية من الطين الأسوانى واستنساخها إلى البرونز أو فيبر جلاس أو حجر صناعى، إلى نحت الأخشاب والحجر الطبيعى والجرانيت، وكان أبرز هذه الأعمال تمثال رمز محافظة الشرقية، وهو عبارة عن حصان بارتفاع 4 أمتار تم وضعه فى نفق أبو الريش، موضحا أن أغلب أعماله عبارة عن خيول أو شخصياتسياسية أثرت فى الحضارة المصرية، حيث صمم تمثال للملكة نفرتيتى، من الحديد الخردة بارتفاع 120 سم، واستغرق تنفيذه 4 أشهر، باتجاهه دائما الشخصيات السياسية المؤثرة فى تاريخ مصر.

وعن المخاطر والصعوبات التى يواجهها فى العمل، أكد أن أكثر صعوبة هى كيفية العثور على الخامة المناسبة، لأن ليست خردة تناسب للعمل الفنى فيجد صعوبة كبيرة فى اختيار الخردة، وعن المخاطر التى يتعرض لها، تكمن فى التعامل مع اللحام بالحديد، لأنه يصل إلى درجة انصهار الحديد وسقوط أجزاء منه على قدمى أثناء التقطيع

حصل الفنان التشكيلى " حسام حسين" على جائزة الدولة للتفرغ للابداع الفنى مجال النحت من المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة ل4 سنوات متتالية، كما شارك فى العديد من المعارض بداية من عام 2017 وكان معدل المشاركة من 60 معرض جماعى و3 معارض فردية، وأبرزهم معرض قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، وملتقيات على التوالى بقصر ثقافة الإسماعيلية، وحصل خلال الملتقيات على درع التميز فى النحت، وحصل على العديد من التكريمات والدروع عن أعماله الفنية، وشارك فى معرض "سمبوزيوم بمرسى مطروح الأول لنحت حديد الخردة"التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة فى الفترة من أول نوفمبر وحتى وهو أول سمبوزيوم للخردة كل فنان يحضر خامته معه ولوحاته.



الفنان حسام حسين مع تمثال الزعيم عادل امام



أعمال الفنان حسام حسين (1)



أعمال الفنان حسام حسين (2)



تمثال للزعيم عادل إمام



أعمال الفنان حسام حسين (4)



أعمال الفنان حسام حسين (5)



أعمال الفنان حسام حسين (6)



أعمال الفنان حسام حسين (7)



الفنان التشكيلى حسام حسين



الفنان حسام حسين مع تمثال الزعيم عادل امام