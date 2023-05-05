اليوم السابع
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"سيدات الأعمال": مناخ الاستثمار في مصر يحظى بثقة رؤوس الأموال العربية والأجنبية

الجمعة، 05 مايو 2023 07:42 م
"سيدات الأعمال": مناخ الاستثمار في مصر يحظى بثقة رؤوس الأموال العربية والأجنبية الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال
كتب هانى الحوتى

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أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن مصر تشهد الفترة الحالية اهتماما كبيرا من مختلف المستثمرين سواء المحليين أو العرب والأجانب نتيجة إقرار الدولة حوافز لتسهيل مناخ الاستثمار، وتيسير إصدار التراخيص، بجانب في القوانين والتشريعات الاقتصادية الهامة، علاوة على تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة.
 
ودللت عبير عصام، على كلامها بأن العديد من المستثمرين الأجانب دخلوا في تحالفات مع مصريين خلال الفترة الماضية لتعزيز ملاءتهم المالية سواء بغرض التوسع في الاستثمار أو تنفيذ بعض الخطط والمشروعات خاصةً في قطاع الاستثمار العقاري.
 
وقالت رئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال، إن الفترة الحالية شهدت لقاءات مكثفة بين الوزراء والهيئات والمستثمرين لإصدار توصيات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، وبالفعل توجد أفكار جديدة لتحفيز الاستثمار سواء في هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
وأضافت أن هناك حالة من التكاتف بين رجال الأعمال والكيانات ومنظمات الأعمال واتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات يمثلون استثماراتهم في مجالات عديدة منها الاستثمار العقاري والسياحي والزراعي، ولا يبقي سوى إقرار حزمة من الحوافز للقطاع الخاص خاصة لقطاع الاستثمار الزراعي والتصدير.
 
وأشادت رئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال، بعقد لقاءات مع المستثمرين خلال الحوار الوطني، لدعم الاستثمار المحلي، مضيفة، كجزء من الحوار الوطني أطالب الرئيس دعوة رجال الأعمال والمستثمرين في مجالات اقتصادية مختلفة للقاء بهم والحديث عن الاستثمار والاقتصاد ودفع عجلة التنمية والمعوقات والحوافز.

رجال أعمال

سيدات الأعمال

الاستثمار المحلي

الفرص الاستثمارية



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