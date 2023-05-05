اليوم السابع
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الجمعة، 05 مايو 2023 07:19 م
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سقوط مصعد عقار يتسبب فى إصابة 4 سيدات بالهرم

الجمعة، 05 مايو 2023 07:19 م
سقوط مصعد عقار يتسبب فى إصابة 4 سيدات بالهرم سقوط مصعد_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تسبب سقوط مصعد عقار بمنطقة الهرم، في إصابة 4 سيدات، وتم نقلهن إلى المستشفى لإسعافهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد سقوط مصعد عقار بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن 4 سيدات أثناء استقلالهن المصعد، تعرض للسقوط، مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهن إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

سقوط مصعد عقار

قسم الهرم

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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