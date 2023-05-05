رياضة الغربية تطلق وحدة تطوير الأعمال بمركز شباب محلة مرحوم تحت شعار "رواد النيل"

وأوضح يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن الوزارة تعمل جاهدة على دعم الشباب ووضعهم دائما ضمن أولويات الدولة ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامه 2030 لمستقبل أفضل.

وأضاف: تعتبر ريادة الأعمال من أهم مصادر تنمية الاقتصاد وتشجيع الابتكار وبناء الثروة ، ونظرا لدورها الحيوي في خلق جيل جديد من أصحاب المشروعات واقبال الشباب على خوض تجربة الريادة والاستقلالية وإدارة المشروعات.

وأشار إلى أنه هدف إنشاء وحدات خدمات تطوير الأعمال تحت شعار"رواد النيل "، دعم ريادة الأعمال، وتعميق التصنيع المحلي، وتمويل رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة في مراحلها المختلفة، كما يهدف لدعم وتأهيل الشباب وخلق فرص استثمارية في المجالات الاقتصادية المختلفة.

إلي جانب إتاحة تقديم الخدمات الاستثمارية عبر مركز الشباب والتي من ضمنها "تكوين فكرة مشروع - تأسيس مشروع - دراسات جدوي - تيسير تسجيل النشاط أوالحصول علي التمويل اللازم للمشروع - التشبيك مع الموردين والأسواق".

بالإضافة إلي نشر الثقافة والوعي والتدريب وتقديم الدورات التدريبية والمنح الدراسية للشباب وتشجيعهم علي تنفيذ مشروعاتهم الصغيرة وتمويلها بتقديم القروض التي تسهل عليهم تنفيذ لمشروعاتهم.

جاء ذلك بحضور سالي سعيد مندوب وزارة الشباب والرياضة، الدكتور خالد الشرقاوى مدير إدارة شباب طنطا أول، وأحمد اسماعيل، ومحمد الرفاعي"جامعة النيل الأهلية"، قسم المشروعات بديوان عام المديرية.