رياح الخماسين ترفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برفع الرايات الحمراء على الشواطئ، وذلك نظرا لارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الطقس، حيث شهدت الإسكندرية اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة الرياح، بما يعرف برياح الخماسين، و التى جاءت متأخرة عن موعدها، وكان المعتاد ان تضرب الإسكندرية فى 28 أبريل، وهى رياح محملة بالرمال والأتربة.

ورفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء تحذيرا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، وكذلك تم التأكيد على تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل و تواجد عمال ابراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين علي الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات. وناشدت محافظة الإسكندرية الرواد الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

يأتى ذلك وسط تحذيرات من التقلبات الربيعية المفاجئة ، حيث تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات جوية سريعة وحادة خلال فصل الربيع، و هو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف ، ويتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان ، ولكنة يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة أيضا.

وخلال فصل الربيع تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة ، وهو ما يعرف برياح الخماسين، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة وانخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة.