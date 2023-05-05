اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تكشف أسباب حريق في مصفاة لتكرير النفط في إقليم كراسنودار

الجمعة، 05 مايو 2023 11:03 ص
روسيا تكشف أسباب حريق في مصفاة لتكرير النفط في إقليم كراسنودار حريق - أرشيفية
أ ش أ

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إندلع حريق في مصفاة إلسكي لتكرير النفط في إقليم كراسنودار بسبب هجوم بمسيرة، وهو الثاني هذا الأسبوع ، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ اليوم الجمعة.
 
ونقلت وكالة تاس الروسية عن الطوارئ الروسية قولها "هاجمت مسيرة منطقة مصفاة إلسكي لتكرير النفط مما أدى إلى اندلاع حريق في مساحة 60 مترا مربعا. في الوقت الحالي تم إخماد الحريق ".
 
ووفقا للطوارئ الروسية تعمل خدمات الطوارئ ووكالات إنفاذ القانون حاليا في مكان الحادث.
 
يشار إلى أن مسيرة هاجمت أمس أيضا مصفاة النفط في إليسكي، مما أدى إلى اشتعال النار في خزان للنفط.
 

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