روسيا تعلن إحباط عملا إرهابيا أوكرانيا في محطة زابوريجيا الكهروذرية

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أحبط الأمن الروسي عملا إرهابيا من قبل عملاء المخابرات العسكرية الأوكرانية ضد أحد مدراء محطة زابوروجيا الكهروذرية.

وقال مصدر أمني مطلع لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة "إن جهاز الأمن الفيدرالي الروس تمكن من إحباط نشاط مجموعة تخريبية وإرهابية تابعة للمخابرات العسكرية الأوكرانية على أراضي مقاطعة زابوروجيا"، مشيرا إلى أنه بفضل الإجراءات المتخذة تم منع وقوع عمل إرهابي ضد أحد مدراء محطة زابوروجيا الكهروذرية.

وأضاف المصدر: "أنه تم تنسيق نشاط المجموعة الإجرامي بإشراف مباشر من المخابرات العسكرية الأوكرانية أو من خلال وسيط موجود في فنلندا"، موضحا أنه جرت مصادرة عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام وعدة بنادق حربية آلية وذخيرة لها وبعض المواد المتفجرة.

وتابع المصدر: "لقد ثبت كذلك أن أعضاء المجموعة الإرهابية التخريبية جمعوا أيضا معلومات حول مواقع المنشآت العسكرية الروسية وحول العسكريين الروس والسكان المحليين الموالين لروسيا".