رفع مخالفات وتراكمات القمامة بجوار عمارات التيسير بالزقازيق

الشرقية- إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء من قطعة أرض فضاء كائنة بمحيط عمارات مساكن التيسير بمدينة الزقازيق حفاظا على البيئة والصحه العامة للمواطنين.

كما كلف المحافظ رئيس المركز بالبدء فوراً فى تسوير قطعة الأرض حتى لا تتحول لمقلب قمامة تنبعث منه روائح كريهه تضر بصحة المواطنين مع اعداد التصور الامثل لاستغلالها فى اقامه مشروعات خدميه وتنمويه تعود بالنفع والفائده على ابناء المنطقة.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستخدام لودر وسيارات النظافه لرفع تراكمات القمامه ومخلفات البناء من قطعة الارض ونقلها للمدفن الصحى وذلك لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين

أوضح رئيس مركز الزقازيق انه جارى الإنتهاء من رفع تراكمات القمامة من قطعة الأرض الفضاء و البدء فى تنفيذ اعمال اقامه سور لها لاضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان تمهيدا لإستغلالها فى اقامه مشروعات ذات نفع عام يعود بالفائدة على أهالى المنطقة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها المدينة.