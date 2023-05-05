اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مايو 2023 01:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رسائل خفية.. مشروع تخرج إعلام القاهرة حول إيجاد نوع أخر من الصحافة

الجمعة، 05 مايو 2023 01:03 ص
رسائل خفية.. مشروع تخرج إعلام القاهرة حول إيجاد نوع أخر من الصحافة مشروع تخرج إعلام القاهرة
أحمد خالد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم صحافة، مبادرة بعنوان "نحن هنا"، لتكون لسان حال الفئات المهمشة في المجتمع كمحاولة منهم لدعمهم وتسليط الضوء عليهم وتعريف المواطن بهم ضمن مدونة مشروع التخرج التي تحمل اسم "رسائل خفية "، ويأتي المشروع تحت إشراف الدكتورة إسراء العشرى.
 
ويتكون فريق المشروع من الطلاب: ياسمين فاروق وعلا الحوفي ونغم هشام وهاجر محمد وسهيلة سعيد وندى علاء وعبدالله البشوتي، ومحمد ناصر، وملك هشام، وأحمد ماهر، ومحمد أسامة، وندى عزيز، وشيماء السيد، وشرين شوقي، وسلمى أسامة.
 
يحاول المشروع الارتقاء بنوعية الصحافة المقدمة للقارئ، كمحاولة للإجابة علي ما وراء الأمور فكل شيء له رسالة ظاهرية، نراها ونلمسها ورسالة خفية قد نكون إيجابية فنستكشفها أو ربما سلبية قد تكون سبب لتفشي الأوبئة في المجتمع، واختص المشروع نفسه بنوعية الرسائل الخفية كمحاولة للخروج عن المألوف وتقديم صحافة تحترم عقل القارئ وتجيب علي أسئلة تدور في ذهنه.
 
وأرجع الطلاب تسمية المدونة برسائل خفية، لذلك السبب، وتقدم المدونة حول مواضيع خاصة بالمرأة، والشباب والرياضة والتكنولوجيا والفن والثقافة والفئات المهمشة والأمور الصحية.
 
وقام طلاب المشروع بعمل العديد من الحوارات مع الشخصيات العامة، وزيارة المؤسسات التي تدعم المواضيع التي تتناولها المدونة لتقديم صحافة  قريبة وحقيقية للقارئ ، والكشف عن كل ما هو مبهم .
 
8d09b40f-05e2-4c1e-9c44-eec3e5cd037b
مشروع تخرج إعلام القاهرة
62901347-b4fc-433c-9d5b-0a3254bc5f29
مشروع تخرج إعلام القاهرة
 
 
 

إعلام القاهرة

جامعه القاهره

رسائل خفيه

مشروع تخرج

صحافة

الشباب والرياضة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة