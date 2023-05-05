رجل يطعن زوجته وابنته بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

طعن رجل زوجته ونجلتهما بسلاح أبيض، وأصابهما بطعنات، بسبب خلافات زوجية في قرية كفر العزيزية مركز سمنود بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بإصابة سيدة ونجلتها بطعنات بقرية كفر العزيزية مركز سمنود.

وبالفحص تبين قيام زوج المجني عليها بالتوجه إلي محل اقامتها بشقة بالقرية، وحدثت بينهم مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية، ارتكب على اثرها جريمته وفر هاربا. تم نقل الأم ونجلتها للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.