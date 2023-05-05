اليوم السابع
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"راحوا لصيد السمك".. وفاة 3 أطفال لقوا مصرعهم غرقا بالترعة فى الشرقية

الجمعة، 05 مايو 2023 06:42 م
"راحوا لصيد السمك".. وفاة 3 أطفال لقوا مصرعهم غرقا بالترعة فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- إيمان مهنى

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شيع أهالي مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، جنازة 3 أطفال لقوا مصرعهم غرقا بالترعة.
 
اتشحت قرية بحطيط التابعة لمركز أبوحماد، بالسواد وكسى الحزن منازل الأهالي لوفاة ثلاثة من أبنائها غرقا في الترعة.
 
وقال أحد الأهالي لـ "اليوم السابع"، إن الضحايا محمود أحمد رفعت، حسن عادل مرسي ، آدم محمد عاطف، وهم جيران  توجهوا أمس الخميس لصيد السمك بترعة المشروع الواقعة بين القرية وكفر عياد، لم يعودوا ، وخرجت القرية للبحث عنهم لساعات، إلي أن عثر عليهم جثث غرقى .
 
واستقبلت مشرحة مستشفى أبوحماد المركزي، جثة الأطفال، بالكشف الطبي تبين وفاتهم باسفكسيا الغرق، وصرحت النيابة العامة بالدفن .
 
 

الشرقية

ابوحماد

قرية بحطيط

غرق اطفال بالترعة



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