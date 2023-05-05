رئيس وزراء إيطاليا السابق جوزيبى كونتى يتعرض لاعتداء خلال فعالية رسمية

كتب محمد جمال

تعرَّض رئيس الوزراء الإيطالى السابق، جوزيبى كونتى، لاعتداء خلال فعالية، وأوضحت وسائل إعلام إيطالية، اليوم، أن كونتى تعرَّض للاعتداء أثناء ظهوره فى فعالية رسمية فى توسكانا من رجل يحتج على عمليات إغلاق فى إيطاليا وغيرها من القيود لاحتواء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وذكرت وكالة أنباء "لابريس" أن الرجل لكم كونتى بوجهه، واعتقلت سلطات إنفاذ القانون المهاجم على الفور، ولا يبدو أن كونتى قد تعرض لأذى خطير.

وقال كونتي، فى بيان: «المعارضة مشروعة، لكن هذه المظاهر العنيفة تخرج عن السياق الديمقراطي".

وعبَّرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلونى، عن تضامنها مع كونتى، وأدانت كل أشكال العنف.

يُذكر أن كونتى وضع البلاد قيد إغلاق صارم أوائل مارس، وأشرف على بدء حملة التطعيم فى إيطاليا.