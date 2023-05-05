رئيس مدينة أرمنت: رفع 50 طن مخلفات فى حملات نظافة وتمهيد الطرق خلال أسبوع

الأقصر – أحمد مرعى

أكد العميد عادل شرشر رئيس رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أنه يتم العمل على قدم وساق فى ترميم وتمهيد الطرق فى كافة أرجاء المدينة، وذلك ضمن الخطة الشاملة التى بدأت منذ توليه رئاسة المدينة، حيث نجح رجال المدينة فى رفع أكثر من 50 طن من القمامة والمخلفات الصلبة حول المدينة حتى الآن، وجارى استمرار العمل فى حملات النظافة بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويضيف رئيس مركز و مدينة أرمنت ، لـ"اليوم السابع"، أن إدارة النظافة والتجميل، قامت بالانتهاء من تمهيد وترميم شارع نهر النيل وتم البدء في شارع مستشفى حورس بداية من الصفصاف حتى مستشفى حورس، كما قامت أيضاً إدارة النظافة والتجميل برفع حصان نافق بمنطقة ال57 بمعدات المركز وتحت إشراف مدير المرافق ومشرفي النظافة بالمركز، وأهاب بكافة المواطنين بالحفاظ على نظافة الشوارع والطرق، وعدم إلقاء أى حيوانات نافقة بها، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى للمركز وحفاظا على أرواح المواطنين من التلوث.

وأوضح العميد عادل شرشر، أنه قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز، اليوم برفع 10 طن مخلفات بطريق الصفصاف وتمهيد وتصليح وفرد تربة زلطية على الطريق بمنطقة الـ14 أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك تيسيراً على المواطنين بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وتحت إشراف مدير المرافق ومشرفي النظافة والتجميل بالمركز، كما تم العمل على رفع 10 طن مخلفات وقمامة، وترميم وتصليح طريق أرمنت - الأقصر من الجانبين، وذلك بدءاً من مجمع محاكم أرمنت حتى أول أرمنت الحيط، كما قامت أيضاً إدارة النظافة والتجميل بالمركز برفع 15 طن مخلفات بطريق أبو طويل وطريق على جرب مرورا بمحطة كهرباء أرمنت 66، وتمهيد وتصليح الطريق من على جرب حتى مكتب إصلاح أرمنت الوابورات بطول 2 كم، وذلك تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين النظافة ومعدات المركز.

فيما قامت إدارة النظافة والتجميل اليوم بالعمل بتمهيد وترميم طريق جسر الصليبة الرابط بين أرمنت الحيط وقريه السلام، كما قامت أيضاً بترميم وتصليح الطريق من أرمنت الحيط حتى الطريق السريع، كما قامت أيضاً إدارة النظافة والتجميل بالمركز برفع 15 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة.