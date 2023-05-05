رئيس حي العامرية يتابع مشروع الصرف الصحي بمنطقة قشوع بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تفقد السيد موسى رئيس حى العامرية أول ، وترافقه نشوي علي سكرتير عام الحي ، متابعة أعمال تنفيذ خط الصرف الرئيسى بمنطقة قشوع ، بناء علي تكليفات اللواء محمد الشريف،د محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية لمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية التى تخدم المناطق الأكثر احتياجا لتوفير فرص حياة أفضل للمواطنين، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعلن حى العامرية اول، أنه من خلال استمراراً لجهود الحى لرفع كفاءة الطرق والمرافق بنطاق الحى ،وبناء على تعليمات السيد موسى رئيس حى العامرية أول، وتحت إشراف نشوى على سكرتير عام الحى، قامت إدارة الطرق والمرافق ،وإدارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال تنفيذ خط الصرف الرئيسى، بمنطقة قشوع بناطق حى العامرية .

على صعيد آخر، شن حى العامرية أول غرب محافظة الإسكندرية، برئاسة السيد موسى رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة، والتى أسفرت عن غلق 2 ورشة مخالفة بنطاق الحي، بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات لفرض الانضباط بالشوارع.

ووجه السيد موسى رئيس حى العامرية أول بتنفيذ حملة بقيادة نشوى على سكرتير عام الحى على المنشآت المخالفة، والتى أسفرت عن غلق وتشميع 2 ورشة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، بمنطقة عبدالقادر ومساكن الحرية غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء، كما تم التحفظ على 10 حالات متنوعة من الاشغالات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



جانب من أعمال الصرف الصحي في العامرية بالإسكندرية



مشروع الصرف الصحي بمنطقة قشوع بالإسكندرية



مشروع الصرف الصحي في العامرية بالإسكندرية



