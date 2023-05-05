رئيس جامعة بنها: اعتماد 3 برامج من هيئة ضمان جودة التعليم بهندسة شبرا

كتب ـ محمد صبحى

أعلت الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها ، اعتماد 3 برامج تعليمية بكلية الهندسة بشبرا من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية، كما وجه الشكر للدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وكل منسوبي الكلية على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.

وأشار الدكتور جمال سوسه الى أن كلية الهندسة بشبرا من الكليات ذات ثقل مجتمعى وخدمى بما تمتلكه من مقومات بشرية و قامات علمية، مضيفاً أن الجامعة لا تألوا جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.