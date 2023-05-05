خليك واعى.. لا صحة لدخول مصر فى موجات وبائية حذرت منها الصحة العالمية (إنفوجراف)

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من منشورات يستدل منها على تخوف من دخول مصر في موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية نتيجة توقف العمل في مختبر للصحة العامة بإحدى دول المنطقة، إذ تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتي أكدت أن تلك المنشورات غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة.



خليك واعى

وشددت على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، كما أشارت الوزارة إلى أن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية قد أعلن أن تقييم المخاطر الناتجة عن سوء التعامل المباشر مع العينات في المختبر المذكور هو ضعيف جداً، وقد ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك المنشورات المغلوطة التي تستهدف إثارة الخوف والقلق بينهم.