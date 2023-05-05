اليوم السابع
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ودراسة إنشاء مشروعات ترفيهية..

خالد عباس: التجهيز لبدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية نهاية 2023

الجمعة، 05 مايو 2023 06:16 م
خالد عباس: التجهيز لبدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية نهاية 2023 خالد عباس
كتب الأمير نصرى

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قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مطالب المستثمرين بالعاصمة الإدارية تتمثل فى التنفيذ واستكمال مشروعاتهم، لافتا إلى أن المرحلة الثانية والثالثة تحت التخطيط.
 
وأضاف خالد عباس فى لقاء خاص ببرنامج "تعمير" على قناة on، أنه تم طرح مناقصة وتقدم لها 4 مكاتب عالمية للتخطيط للتعاقد معهم، مشيرا إلى أنه يتم تقديم كل التيسيرات لأى مستثمر أو مطور أجنبى، وسيجد كل الأنشطة والأنواع حسب الاستثمار الخاص به.
 
وأكد خالد عباس أنه يتم التجهيز لبدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن عنينا على المطورين ونقدم تقرير ربع سنوى، كما يتم التعرف على مشاكل أى مطور والعمل على حلها، كما ندرس إنشاء مشروعات ترفيهية.
 
 
 

شركة العاصمة الإدارية الجديدة

تدوير المخلفات

سيارات لتدوير المخلفات

المخلفات



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