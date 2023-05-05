حياة كريمة والقوى العاملة تنظمان تدريبا مهنيا بالقليوبية.. وجوائز لأوائل المتدربين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المحاسب خالد العرفى، رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نسقت مع مديرية القوى العاملة بالقليوبية، والوحدة المحلية بطحوريا التابعة للمركز، لبدء التدريب على الحرف والمهن اليدوية التى تمكنهم من كسب حياة كريمة شاملة لتوفير وخلق فرص عمل، منها مؤخرا تنظيم دورات تدريبية فى مجالات "الملابس الجاهزة، والكهرباء، والسباكة"، حيث من المقرر أن يبدأ الأحد 7 مايو الجارى.



وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه فى نهاية الدورة التدريبية سيحصل المتدربين الأوائل فى القسم الأول "الخياطة"، على ماكينة خياطة مجانا حتى يتسنى له بدء مشروع خاص به.



وأشار، إلى أنه بالنسبة لأوائل المتدربين بقطاعى "الكهرباء والسباكة"، سيتم منحهم شنطة متكاملة بها لوازم العمل بقيمة 3000 جنيها بالمجان حتى يتسنى لهم بدء مشروع خاص بهم، بالإضافة إلى حصول المتدربين علي شهادة خبرة، وكذلك باقى المتدربين من الممكن أن يحصل ماكينة خياطة أو شنطة أدوات ويقوم بتسديد ثمنها علي أقساط مختلفة.









