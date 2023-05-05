حياة كريمة ببنى سويف: إنشاء مركز لطب الأسرة على مساحة 850 مترا

بنى سويف هانى فتحى

أكد محمد جبر معاون محافظ بنى سويف ومسؤول حياة كريمة بالمحافظة، أن قرى مركزى ببا وناصر شهدت تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التى شملت 66 قرية رئيسية.

وأضاف محمد جبر لـ"اليوم السابع" أن قرية دنديل التابعة لمركز ناصر، شهدت تنفيذ العديد من المشروعات فى كافة المجالات الخدمية من صحة وتعليم وصرف صحى وشبكات مياه ومجمعات خدمية وغيرها من المشروعات.

وأضاف محمد جبر أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بدنديل، على مساحة 850م2، ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها بقطاع الصحة بمركز ناصر تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالى القرية وتوابعها بالإضافة إلى إنشاء وحدة إطفاء ومجمع خدمى وزراعى داخل القرية.