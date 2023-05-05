حملة مكبرة للنظافة بالمنطقة الصناعية بجمصة بمشاركة 8 وحدات محلية بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

انطلقت حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات بنطاق المنطقة الصناعية بجمصة، و بمدينة جمصة بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع، بادارة المركبات بمحافظة الدقهلية.

هذا وتباشر الحملة اعمالها منذ صباح اليوم باشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام المتابعة بمكتب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات، ودكتور مصطفي عنان مدير عام المنطقة الصناعية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية في كل من دكرنس والسنبلاوين ونبروه وبلقاس ومنيه النصر وشربين وبني عبيد وطلخا باشراف نواب رؤساء هذه المراكز.

وقد اكد "مختار"ان الحملة تستهدف رفع كفاءة مداخل ومخارج ومحيط المنطقة الصناعية ومنطقة الـ 108 أفدنة تمهيدا لطرحها علي المستثمرين واضاف "مختار"انه تم رفع 1000طن من المخلفات بالمنطقة الصناعية خلال يومي الخميس والجمعة.

وأشار "مختار" أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم..

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واستغلال لايام العطلات.