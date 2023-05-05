اليوم السابع
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حبس سيدة بتهمة إجبار الأطفال على التسول واستجداء المارة في مدينة نصر

الجمعة، 05 مايو 2023 11:02 م
حبس سيدة بتهمة إجبار الأطفال على التسول واستجداء المارة في مدينة نصر تسول، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إجبار الأطفال على التسول .
 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدي عليهم بالضرب ، مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطها الإجرامي.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها (مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامى) وبصحبتها عدد (4) أطفال  أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المذكورة باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمة إعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
 
 

تسول

عقوبة التسول

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