حاصد المراكز بالهجن: سباق العريش يعيد المجد للإبل بكل أنحاء مصر

شمال سيناء ـ محمد حسين

شارك ذياب صالح الفايدى الجهنى، الملقب بـ"حاصد الجوائز"، بسباقات الهجن على مستوى الميادين المصرية، فى سباق الهجن الذى جرت فعالياته ضمن فعاليات احتفال محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ41 للتحرير، والعيد القومى للمحافظة وعودة الأمان ودحر الإرهاب.

قال "الفايدى لـ"اليوم السابع"، أن سباق الهجن بالعريش يختلف عن أى ميدان آخر، لأنه مهرجان قوى وعاد بقوة ويتصدر المشهد فى عالم رياضة الهجن، لافتا انهم لأول مرة يشاهدون مثل هذا الزخم والاهتمام الشعبى وهذا نتيجة ما قدمته الدولة من دعم للمتسابقين للمشاركة وتشجيعهم على الحضور من كل المحافظات.

أضاف أنهم سعداء باستقبال زملائهم المشاركين من ملاك الإبل من محافظات الوادى الجديد ومطروح، ومحافظات الصعيد والشرقية والقاهرة والاسماعيلية والسويس للمشاركة، وأنه إلى جانب السباقات جرت عروض مبهرة لفن اعتلاء ظهور الإبل، وهى تسير وهى العروض التى لأول مرة تشاهد رسميا فى مصر ضمن فعاليات سباقات الهجن بعد أن تم تدريب مجموعة من الشباب المحترفين عليها.

أضاف أنه حضر بهجنه التى تتواجد فى كل ميادين السباقات على امتداد محافظات مصر، وحرص أن يكون من طليعة المشاركين احتفالا بعودة الأمن والأمان وتمكن من حصد 3 مراكز اولى ضمن قائمة أول المراكز بعدد 30 شوطا.

وتابع أن هذا الفوز الذى تكرر كثيرا وحصل عليه فى ميادين السباقات داخل وخارج مصر، له طعم آخر فهو يأتى من على ساحل مدينة العريش ومن على أرضية اقدم واول ميدان سباق هجن فى مصر الذى شهد ميلاد رياضة الهجن وجهود الهجانة المؤسسين لهذه الرياضة وهم ينطلقون ويستقبلون ضيوفهم، حتى توسعت الرياضة وانتشرت واصبح الهجانة يمثلون مصر فى محافل السباقات بالدول العربية.

وذكر أنه فى هذا المقام يوجه الشكر بأسم كل الهجانة وملاك الإبل للدولة بكافة مؤسساتها على الدعم المتواصل لهم وتشجيعهم لأستمرار رسالتهم لافتا أن هذه الرياضة تحقق الخير للجميع وتعود بمردود اقتصادى وتفتح فرص عمل وتعد واجهة سياحية وترفيهية وثقافية وتراثية جديدة من نوعها تجمع محبيها وعشاقها ومن يريدون الاستمتاع بها ومشاهدتها.



