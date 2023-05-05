جولات على مواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالأجرة المقررة فى بنى سويف

واصل السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اللواء سامى علام، متابعته الميدانية، خلال جولته اليوم الجمعة، بعدد من المواقف العمومية بمدينة بنى سويف، والتى رافقها فيها كل من: هانى الجويلى رئيس مركز مدينة بنى سويف، المهندس طارق على حسن مدير مشروع المواقف، ومسئولى مباحث المرور والإشغالات وإدارة المتابعة بالمحافظة، فى ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بتكثيف المتابعة المستمرة على مواقف السيارات، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للركوب واتخاذ ما يلزم نحو المخالفين.

اطمان السكرتير العام المساعد، على انتظام الخدمة المواقف السيارات، وتبادل الحوار مع الركاب والسائقين، للاستفسار عن أية شكاوى خاصة بمخالفة التعريفة الجديدة، التى تم إقرارها والعمل بها " اعتباراُ من صباح أمس"، مشيراً إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هانى غنيم " للمعنيين من مشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة فى مكان ظاهر بجميع المواقف، من خلال وضع لافتة بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، ووضع استيكرات"ملصقات" به تعريفة الركوب وخط السير على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة.

كما نوه السكرتير العام المساعد عن قيام المحافظة بتخصيص أرقام لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بزيادة الأجرة، وذلك على الخطين الساخنين "114 محافظة، و" 136مرور"، بجانب تخصيص رقم على الواتس آب "01018460099"، مطالباً المواطنين بأن يكونوا إيجايبين فى الإبلاغ عن السائقين المخالفين " حال زيادة التعريفة المقررة أو تجزئة الرحلات " تقطيع المسافات"، وذلك من خلال الاتصال على الارقام السابقة، للإبلاغ عن المخالفة برقم السيارة المخالفة ووقت وزمن الرحلة وخط السير.

تجدر الإشارة إلى لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قد عقدت اجتماعاً" الأربعاء الماضى "لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى، ونظراً لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة 2من صباح أمس الخميس "، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.