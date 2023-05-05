توافد المئات على جبال الملح فى بورفؤاد لتنشيط سياحة اليوم الواحد.. صور

شهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، ويستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية.

كما حرص زوار مدينة المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد استقبل المهندس أسامة عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات وتم خلال اللقاء الاتفاق علي إعادة تشغيل وفتح جبال الملح أمام زوار وأبناء المحافظة باعتبارها أصبحت واحدة من المقاصد السياحية التي يقوم بزيارتها الوفود المختلفة من المحافظات الاخري

ومن جانبه أعلن اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، الإثنين الماضي، عن استقبال جبال الملح للزائرين مرة أخرى سواء من أبناء المدينة او من المحافظات الأخرى وذلك عقب فترة إغلاق منذ شهر مارس الماضي بسبب أعمال الصيانة داخل شركة النصر للملاحات، حيث يحرص زوار المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات لقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي.