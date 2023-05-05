"تنضج بعد الثلاثين".. تعرف علي دورة الحياة والغذاء للسلاحف البحرية فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم البحر الأحمر عدة حيوانات بحرية نادرة، من بينها السلاحف والتي توجد تقريبا بثلاث أنواع فى نطاق البحر الأحمر منها السلاحف الخضراء وصقرية المنقار وهم الأشهر، وتختلف حياة تلك السلاحف ونظام غذائها وطريقة وضع البيض وتكاثرها، تعرف علي تلك التفاصيل فى المعلومات الآتية

بالنسبة لدورة حياة السلاحف ونظامها الغذائى قال الدكتور إسلام الصادق الباحث البيئة بمحميات البحر الأحمر، أن بيض السلاحف يفقس بعد 6 إلى 10 أسابيع، وتستخدم صغار السلاحف نابا مؤقتًا للفقس يشبه الأسنان يسمى الدمامل لكسر القشرة - يسقط بعد فترة وجيزة من الفقس.

وأضاف الباحث البيئى أن تنتظر صغار السلاحف حتى المساء لبدء رحلتها من مكان تعشيش ووضع البيض نحو الرمال ثم الي الشاطئ، حيث يقل عدد الحيوانات المفترسة، وتقل حرارة الرمال ليلا، وأن إنعكاس القمر على البحر يوجههم إلى الماء.

تستغرق السلاحف 30 عاما لتصل إلى مرحلة النضج الكامل؛ وينتقلون من البحر المفتوح إلى مناطق ساحلية ثم تعود السلاحف إلى أعماق المحيط للتكاثر وتهاجر (حتى 10000 كيلومتر - أحيانًا خلال عدة أشهر إلى الشاطئ حيث ولدت).

صغار السلاحف تكون آكلة للحوم بينما السلاحف الناضجة في الغالب تتغذى على الطحالب والأعشاب البحرية وقنديل البحر والإسفنج والروبيان وسرطان البحروالرخويات. تأكل السلحفاة ضخمة الرأس قنديل البحر بشكل رئيسي تقريبًا ، بينما تعيش السلحفاة صقرية المنقار بشكل أساسي على الإسفنج. تتشكل أفواه وفكين السلاحف البحرية بشكل مختلف اعتمادًا على نظامها الغذائي الخاص

وتتكاثر السلاحف في شهور من إبريل إلى أكتوبر، وتختلف حسب أنواع السلاحف وبعد عملية التزاوج في البحر المفتوح، قبالة شاطئ التعشيش، تعود إناث السلاحف إلى شاطئ البحر لتضع البيض في الليل، وتخصب الذكورعدة إناث، ويمكن أن تُخصب الأنثى نفسها من قبل عدة ذكور، وتضع السلحفاة بيضها كل 2 إلى 4 سنوات؛ تدفن بيضها في الرمال قبل أن تعود إلى البحر، وتكون من 2 الي 7 أعشاش في الموسم الواحد - حوالي عش 15 يوم .