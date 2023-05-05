اليوم السابع
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الجمعة، 05 مايو 2023 04:49 م
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"تموين أسوان" تضبط 43 كرتونة لمسحوق غسيل مخلوط بالملح

الجمعة، 05 مايو 2023 04:34 م
"تموين أسوان" تضبط 43 كرتونة لمسحوق غسيل مخلوط بالملح مسحوق غسيل - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تمكنت مديرية التموين بأسوان، بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، من ضبط كمية من مسحوق الغسيل المغشوش محملة على سيارة ربع نقل ، بواقع 43 كرتونة منها 22 كرتونة عبوة 135 جرام × 12 كيس، و21 كرتونة عبوة 600 جرام × 4 أكياس للكرتونة الواحدة إنتاج إحدى الشركات.

وتبين أن هذه الكميات من مسحوق الغسيل مخلوط معها كمية كبيرة من الملح، وتم التحفظ على المضبوطات داخل نقطة شرطة السباعية ، وتحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة للمتهمين وهم أ. م من القليوبية ، وص . ن من الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية ، وتكثيف الحملات المكبرة للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة وإستغلالها بشكل غير مشروع ، ومحاسبة المتلاعبين فيها.

 


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