"تموين أسوان" تضبط 43 كرتونة لمسحوق غسيل مخلوط بالملح

وتبين أن هذه الكميات من مسحوق الغسيل مخلوط معها كمية كبيرة من الملح، وتم التحفظ على المضبوطات داخل نقطة شرطة السباعية ، وتحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة للمتهمين وهم أ. م من القليوبية ، وص . ن من الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية ، وتكثيف الحملات المكبرة للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة وإستغلالها بشكل غير مشروع ، ومحاسبة المتلاعبين فيها.