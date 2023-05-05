"تعليم الشرقية" ينعي وفاة 3 تلاميذ غرقوا ليلة امتحان الفصل الدراسى الثانى

نعت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وفاة 3 تلاميذ من قرية بحطيط التابعة لمركز أبو حماد، لقي مصرعهم غرقا بالترعة، قبل ساعات من بدء امتحانات الترم الثاني .

ونعي محمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وكيل المديرية ومديرو عموم المديرية ومديرو عموم ووكلاء الادارات التعليمية وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وقالت المديرية : بمزيد من الحزن والأسي وفاه التلاميذ محمود أحمد رفعت بالصف الرابع بمدرسة بحطيط الابتدائيه المشتركة ، آدم محمد عاطف بالصف الرابع بمدرسة الشهيد قطب دياب الإبتدائية المشتركة رقم2، وحسن عادل محمد مرسي بالصف الاول الاعدادى بمدرسة بحطيط الاعدادية المشتركة التابعة لإدارة ابو حماد التعليمية، الذين وتوفوا غرقا مساء يوم الخميس أثناء الاستحمام بترعة المشروع المتفرعة من ترعة الإسماعيلية بين قريتي بحطيط و كفر عياد بمركز ابو حماد.

واستقبلت مشرحة مستشفي أبوحماد المركزي، جثة كلا من محمود احمد رفعت ، حسن عادل مرسي ،ادم محمد عاطف، بالكشف الطبي تبين وفاتهم باسفكسيا الغرق، و صرحت النيابة العامة بالدفن .