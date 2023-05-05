تعليم الإسماعيلية يعلن جاهزية جميع المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية على جاهزية جميع المدارس لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي ( فني - عام ) للعام الدراسي 2022 / 2023 ، والتي من المقرر أن تبدأ غدا 6 من مايو الجاري وتستمر حتى الخميس 18مايو ويتخلله امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من السبت 13مايو حتى 18مايو.

واضاف وكيل الوزارة ن الادارات التعليمية الثمانية أنهت كافة استعداداتها في تجهيز المدارس واللجان التي سيتم أداء الامتحان بها مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

ووجه الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بتوفير الجو المناسب للطلاب بجميع اللجان في إطار من الحزم، ومنع الغش، والتأكيد على عدم استخدام المحمول داخل اللجان لأي سبب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يحاول تسهيل الغش سواء الطلاب او القائمين على العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والتشديد على عدم اصطحاب الطالب لتليفونه المحمول أو أي وسيلة الكترونية للغش حيث سيطبق علية قانون الغش و سيحرم من أداء الامتحان مشيرا إلى انه سوف يتم استخدام العصا الالكترونية للكشف عن الاجهزة المحمولة مع الطلاب

كما وجه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحاني والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتنظيم دخول الطلاب وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة داخل اللجان، حرصاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

واختتم تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وربطها بغرف العمليات بكافة الإدارات التعليمية للمتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022_2023 وحال حدوث أي مشكلات أو معوقات العمل على حلها فوراً .