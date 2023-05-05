تعرف على المراكز ومكاتب الصحة فى العجمى بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، عن أسماء وعناوين المستشفيات والوحدات الصحية التابعه لها بمنطقة العجمي غرب المحافظة.

والمستشفيات والمراكز الصحية التى تقع تحت إشراف مديرية الصحة بالإسكندرية، في منطقة العجمي هى: مستشفي صلاح العوضي، وحدات ومراكز طب الأسرة ، مركز الدخيلة، ووحدة وادي القمر، وحدة العجمي، وحدة الهانوفيل، وحدة الذراع البحري الكيلو 26 ،وحدة الذراع البحري الكيلو 21 ، وحدة سيدي كرير .

وعلى صعيد آخر، شهدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية بنقابة أطباء الإسكندرية والتي أُقيمت تخليداً وتشريفاً لذكرى 119 طبيب من شهداء كورونا، وذلك فى احتفالية بعنوان " لن ننساكم " بحضور الدكتور أشرف سعد جلال نقيب أطباء الإسكندرية ، الدكتور فريد حمدي الأمين العام لنقابة أطباء مصر، الدكتور عبد المنعم فوزي مقرر اللجنة العلمية ولجنة كورونا، الدكتور أيمن كامل مرسي رئيس هيئة التأمين الصحي لفرع شمال و غرب الدلتا، النائبة الدكتورة سارة النحاس عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، وعدد من قيادات نقابة الأطباء و مديرية الشئون الصحية و أهالي الأبطال شهداء الواجب.

وافتتح الدكتور أشرف سعد جلال نقيب أطباء الإسكندرية كلمته موضحاً ان الهدف من إقامة تلك اللوحة التذكارية هو تخليداً لذكرى الزملاء الأبطال الذين بذلوا كل الجهد ولم يتركوا أرض المعركة و ضحوا بحياتهم مقابل الدفاع عن جموع الشعب أمام عدو غير ملموس.

وتوجه الدكتور فريد حمدي أمين عام نقابة أطباء مصر بالشكر لنقابة أطباء الإسكندرية للمبادرة بإقامة تلك اللوحة التذكارية ولمديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي واتحاد المهن الطبية لبذل كل الجهد خلال الجائحة من أجل علاج الأطباء وأوصى بتقديم كل الرعاية لأبناء الشهداء.

وأعربت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن شرفها بإنتمائها لمهنة الطب و نقابة الأطباء ووجودها مع أهالي زملائها شهداء الواجب الذين اختارهم الله تعالى لنيل شرف الشهادة، و أكدت على أنه من الضروري وجود لوحة تحمل أسماء و صور لشهداء الواجب تخليداً لذكراهم و ليبقوا على مدار السنين وبتعاقب الأجيال مثل و قدوة لكل طبيب شاب يستمد منهم إيمانه بمهنته و ثباته على قَسمه و فخره واعتزازه بكونه طبيب مصري يخدم وطنه.



اعلان الوحدات ومراكز الصحة في العجمي



مديرية الشئون الصحية في الاسكندرية



