اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تعرف على الـ 17 تحالفا للمنافسة على تنفيذ محطات تحلية مياه البحر

الجمعة، 05 مايو 2023 08:00 ص
تعرف على الـ 17 تحالفا للمنافسة على تنفيذ محطات تحلية مياه البحر ايمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى
كتبت أسماء أمين

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يستهدف برنامج تحلية المياه في مصر إطلاق مشروعات متعددة بسعة إجمالية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2025 في "المرحلة الأولى" على أن تصل إلى 8.85 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.

 

ويستهدف البرنامج جذب مستثمرين استراتيجيين أجانب ومحليين بهدف تطوير وبناء وتشغيل المحطات باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وبهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تحلية المياه.

 
صندوق مصر السيادى بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، يحدد التحالفات المؤهلة (17 تحالفا) لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، والتي ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عدد من مناطق الجمهورية في إطار المرحلة الأولى من برنامجتحلية المياه في مصر الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 
 
 
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صندوق مصر السيادى

محطات تحليه المياه

المياه

القطاع الخاص



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