تعرف على أهم تفاصيل منظومة التليمترى بوزارة الرى

كتبت أسماء نصار

كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري بإعداد حصر بكافة الإحتياجات المطلوبة من المهندسين والفنيين والأجهزة للتوسع فى منظومة التليمترى وتطويرها لرصد وقياس التصرفات، مع الإستمرار فى صيانة الأجهزة الموجودة حالياً بالمواقع المختلفة بالمحافظات لضمان تشغيلها بكفاءة على مدار الساعة.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل منظومة التليمترى:

1- يتم التوسع فى منظومة التليمترى القائمة على شبكة الترع وتطويرها وربطها مع منظومة توزيع المياه الحالية سيحقق المزيد من المراقبة والمتابعة لهذه الشبكة وتحسين عملية ادارة وتوزيع المياه .

2- منظومة التليمترى بالمحافظات والتي تستخدم في قياس مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع والآبار الجوفية من خلال 400 محطة تقع بمختلف المحافظات.

3- أسهمت فى تحسين عملية إدارة ومراقبة مناسيب المياه بالترع والمصارف بالفيوم خاصة فى ظل ما تتمتع به المحافظة من طبيعة متفردة فى نظامى الرى والصرف، وذلك من خلال 16 نقطة مراقبة تمكن مسئولى إدارة وتوزيع المياه من مراقبة حالة الشبكة بشكل لحظى وإتخاذ اللازم حال حدوث أي طارئ .

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