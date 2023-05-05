تشغيل أكبر مركز للغسيل الكلوى في أسوان خلال أيام ضمن التأمين الصحي الشامل.. صور

أسوان - صلاح المسن

يشهد قطاع الصحة بمصر تطوير ومبادرات غير مسبوقة ويستفيد منها عشرات الملايين من المصريين، والتي استهدفت المواطنين فى كل بقاع مصر بالقرى والنجوع والكفور، ووصلت إليهم فى محل إقامتهم ليس هذا فقط بل أنها قدمت لهم كل شيء بالمجان والمتابعات الدورية والمستمرة لهم، للتأكد من سلامتهم واستقرار حالتهم الصحية.

وتبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة للانتهاء من قوائم الانتظار، وكان قد وجه مؤخرا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة.

وفي محافظة أسوان، وللقضاء على قوائم الإنتظار لجلسات الغسيل الكلوى للمرضى، يجري وضع اللمسات النهائية لأكبر مركز للغسيل الكلوى بمحافظة أسوان، يقع خلف مستشفى الحميات بمدينة أسوان، يضم 41 ماكينة غسيل كلوى بمنطقة المسلة الناقصة، ومركز الغسيل الكلوى،مخطط فرشه وتجهيزه نهاية الأسبوع الحالى تمهيداً لتشغيله تجريبياً منتصف الأسبوع القادم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

والصرح الطبى جاء إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من ضمن 14 مشروع تابع لصندوق تحيا مصر تم إنهاء 12 مشروع منهم ، وجارى الانتهاء من مشروعين آخرين ومشروعات تحيا مصر تساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين.

يقام مركز الغسيل الكلوى بمدينة أسوان على مساحة 1100 م2 ، ويتكون من 2 دور ويضم 40 ماكينة غسيل كلوى على أحدث مستوى تخدم مرضى الفشل الكلوى ، وأيضاً ،يأتى هذا المركز ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى ستضم أيضاً 11 مستشفى و 112 وحدة صحية .

ووصلت تكلفة مركز الغسيل الكلوي الى 85 مليون جنيه بدعم من صندوق تحيا مصر حيث يقام على مساحة 1100 م2 ، ويتكون من 2 دور ، وأيضاً غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى، ويجري الإسراع بتلافى كافة الملاحظات المتبقية للبدء فى الفرش وتركيب المعدات والتجهيزات الطبية المتواجدة بالفعل ، بجانب تركيب المصاعد ولافتات التعريف والشاشات لتسليم المركز لهيئة الرعاية الصحية ، ودخوله مرحلة التشغيل التجريبى .

كما يجري وضع اللمسات الجمالية، على الواجهات والأسوار الخارجية بجداريات ورسومات الهوية البصرية لأسوان، علاوة على الدهان باللون الموحد لواجهات المبانى المحيطة بالمركز، فضلاً عن تخصيص جزء من أرض المعارض كباركنج وساحة إنتظار للسيارات لخدمة المترددين والمرضى سواء للمركز أو مستشفى المسلة للحميات.

وتحرص الدولة المصرية على استكمال المشروعات الجارية فى العديد من قطاعات العمل العام، وخاصة مع الإستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وفي محافظة أسوان، تم انطلاق المنظومة تجريبياً في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية لتنطلق بشكل كامل خلال العام الحالى بنطاق محافظة أسوان،وسوف تعتمد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، علي 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية بأنحاء محافظة أسوان.

والإستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة والتى سيسفيد منها أكثر من 1.6 مليون نسمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتم تجهيز كافة الصروح الطبية من المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من خلال تحويلها إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية راقية ، ودعمها بمختلف الكوادر الطبية من أطقم الأطباء والتمريض وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ليتم تقديم الخدمات الصحية المتنوعة بجودة عالية للمواطن الأسوانى ، و توجد هناك تكليفات للمسئولين بضرورة دخول أى موقع خدمى يتم الإنتهاء منه للخدمة حتى يتسنى جنى المواطنين لثمار هذه الإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام .

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان، تعتبر أحد محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، كما صدر خلال الفترة الأخيرة قراراً من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بالموافقة على نقل تبعية 86 وحدة صحية ومركز طبى، بالإضافة ل 4 مستشفيات بالمحافظة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك إستعدادا للتشغيل الرسمى للمنظومة.



أكبر مركز للغسيل الكلوى (1)



أكبر مركز للغسيل الكلوى (2)



أكبر مركز للغسيل الكلوى (3)



أكبر مركز للغسيل الكلوى (4)



أكبر مركز للغسيل الكلوى (5)



أكبر مركز للغسيل الكلوى (6)