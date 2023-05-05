اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مايو 2023 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تسجيل 7 هزات أرضية خفيفة خلال 24 ساعة في سوريا

الجمعة، 05 مايو 2023 01:00 م
تسجيل 7 هزات أرضية خفيفة خلال 24 ساعة في سوريا مقياس ريختر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز السوري للزلازل، أن محطات الرصد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 هزات أرضية خفيفة، جميعها بقوة أقل من 2.9 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الهزات الأرضية التي تم تسجيلها جاءت كالتالي: هزة شمال غرب اللاذقية بـ 48 كيلومتراً بقوة 1.9 درجة، وأخرى جنوب غرب اللاذقية بقوة 2.6 درجة، وثلاث هزات في لواء اسكندورون، الأولى شمال غرب إدلب بـ 47 كيلومتراً بقوة 2.6 درجة، والثانية شمال غرب إدلب بـ 42 كيلومتراً بقوة 2.6 درجة، والثالثة شمال غرب إدلب بـ 63 كيلومتراً بقدر 2.5 درجة.

كما تم تسجيل هزة في البحر المتوسط جنوب غرب تركيا بقوة 2.8 درجة، وهزة وسط تركيا بقوة 2.8 درجة.

 


سوريا

هزة ارضية

زلزال سوريا

اخبار سوريا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة