اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مايو 2023 02:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تراشق كلامى حول قضية المهاجرين يلغى زيارة وزير خارجية إيطاليا إلى فرنسا

الجمعة، 05 مايو 2023 02:00 ص
تراشق كلامى حول قضية المهاجرين يلغى زيارة وزير خارجية إيطاليا إلى فرنسا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألغى وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تايانى زيارته إلى باريس بعد تصريحات لوزير داخلية فرنسا اعتبرها غير مقبولة، أكد فيها عجز رئيسة وزراء إيطاليا عن حل مشكلة الهجرة في بلادها.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبر الخميس أنّ ميلوني "عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة" في بلادها التي تشهد وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر المتوسط.

وجاء كلامه ردّا على سؤال عن مواقف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي جوردان بارديلا بشأن ملف الهجرة على الحدود بين البلدين حيث تقوم قوات الأمن الفرنسية بإعادة مهاجرين يريدون العبور نحو أراضيها.

وقال دارمانان لإذاعة "ار ام سي" إنّ "السيدة ميلوني، حكومة اليمين المتطرّف التي اختارها أصدقاء السيدة (مارين) لوبن، عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس".

وأضاف: "نعم، هناك تدفّق للمهاجرين خصوصاً للقاصرين" إلى جنوب فرنسا، محمّلاً إيطاليا مسؤولية ذلك بقوله "الحقيقة أنّ هناك في تونس (...) وضعاً سياسياً يدفع عدداً كبيراً من الأطفال إلى العبور عبر إيطاليا، وأن ايطاليا عاجزة (...) عن التعامل مع هذا الضغط من المهاجرين".

وردّت روما سريعا على هذه التصريحات، مع إلغاء وزير الخارجية الإيطالي الاجتماع الذي كان مقررا مساء الخميس في باريس مع نظيرته كاترين كولونا.

وكتب تاياني على تويتر "لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا"، مشيرا إلى أن "إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة".


جيرالد دارمانان

أنطونيو تايانى

جورجا ميلونى

ايطاليا

فرنسا

هجره غير شرعيه



الموضوعات المتعلقة

ميلوني تؤيد مبادرة للسماح للبرلمانيات بإرضاع أطفالهن في مجلس النواب

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 02:00 ص

قادة أوروبيون يشاركون بـCOP27.. ماكرون وشولتز وميلونى وسوناك الأبرز

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 02:16 م

جيورجيا ميلونى: على الاتحاد الأوروبى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أزمة الطاقة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:51 م

أزمة الطاقة وخطة التعافى محور لقاء فون دير لاين وميلونى فى بروكسل

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:49 ص

إيطاليا.. مجلس الشيوخ يمنح الثقة لحكومة ميلونى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة