تحرير 18 محضر مخالفة بمحطات الوقود ومحلات سلع غذائية وجزارة وبقالة بالقليوبية

وفي هذا السياق تم تشكيل لجان بالتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية وقطاعات التموين والمواقف وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي، وقد قامت اللجنة بالمرور بشكل مفاجيء على 11 محطة وقود بمدن بنها وطوخ وقها، وتم تحرير 9 محاضر نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار.

وقد تم المرور على مواقف السيارات بمدن طوخ وقها وبنها، وتبين عدم وجود مخالفات، حيث تم تعليق البانرات بالمواقف وتبين الالتزام بالتعريفة الجديدة.

وفي قطاع التموين تم المرور على محلات السلع الغذائية والجزارة والبقالة بمدن بنها وطوخ وقها، حيث تم المرور على 11 محلا وتم تحرير 9 محاضر جنح للمحلات نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات جزارة وسلع غذائية وبقالة.

ومن جانبه شدد محافظ القليوبية، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأكد الهجان، على دور هيئة الرقابة الإدارية بمنع الفساد و مكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والأجهزة التنفيذية للمحافظة بعمل حملات تفتيشية لضبط الأسواق والمواقف، مضيفا أن على المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة فورا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عمل حملات تفتشية مفاجئة على كافة المراكز والمدن والأحياء في قطاعات المواقف والتموين والصحة والطب البيطري والتربية والتعليم والضرائب العامة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لمتابعة تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط في الأسواق.