اليوم السابع
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الجمعة، 05 مايو 2023 04:49 م
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تحرير 107 مخالفات تموينية متنوعة فى حملات رقابية بالمنيا

الجمعة، 05 مايو 2023 04:12 م
تحرير 107 مخالفات تموينية متنوعة فى حملات رقابية بالمنيا جانب من الحملات
المنيا_حسن عبد الغفار

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واصلت مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنظيم الحملات والجولات الميدانية بهدف إحكام الرقابة على الأسواق من خلال المتابعة الميدانية للحالة العامة والعمل على رصد المخالفات، إلى جانب متابعة زيادة تعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها، عقب صدور قرار وزارة البترول بزيادة أسعار السولار، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها نفذت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وشمال وجنوب المحافظة، حملات تموينية مكثفة وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديريات التموين، والطب البيطري، ومباحث التموين والجهات المعنية، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 107 مخالفات في مجال الأسواق، تنوعت ما بين (خبز مدعم، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، ووزن، ونظافة، ومواصفات)، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتناشد المحافظة كافة المواطنين، بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، وهي (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

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