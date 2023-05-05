بولندا تستدعى سفير روسيا بعد تصريحات تدعو لقتل سفيرها

كتب محمد جمال

أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، الجمعة، باستدعاء سفير روسيا إلى بولندا، بسبب تصريحات لمفوض روسى سابق لحقوق الطفل، دعا فيها إلى قتل السفير البولندى فى موسكو، بحسب "رويترز".

وكتب المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا على تويتر: "عبّر الجانب البولندي عن احتجاجه الشديد على هذا الموقف، ويتوقع البدء فوراً في إجراءات جنائية ومعاقبة الجانى على الفور"، في إشارة إلى مفوض حقوق الطفل السابق في روسيا بافل أستاخوف.

وشهدت العلاقات بين روسيا وبولندا مزيداً من التدهور منذ بدء الحرب في أوكرانيا. ووضعت وارسو نفسها ضمن أقوى حلفاء كييف.