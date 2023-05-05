اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مايو 2023 03:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يبحث مع مادورو علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا

الجمعة، 05 مايو 2023 03:00 ص
بوتين يبحث مع مادورو علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحث خلاله الجانبان سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية.

وقال الكرملين في بيانه: "تم خلال المحادثة الهاتفية بحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية، وتنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة، ومشاريع التعاون الإنساني بين البلدين".

وأضاف: "ندد نيكولاس مادورو بشدة بمحاولة نظام كييف قصف الكرملين بطائرتين مسيرتين، معربا عن تضامنه ودعمه لروسيا نيابة عن شعب فنزويلا".


بوتين

نيكولاس مادورو

فنزويلا

روسيا

الكرملين

حرب روسيا واوكرانيا

مسيرات

اوكرانيا

كييف

موسكو



الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكننا التحقق من صحة محاولة اغتيال بوتين

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:00 م

زيلينسكي: لم نهاجم بوتين.. ونقاتل على أراضينا

الأربعاء، 03 مايو 2023 07:16 م

هل كانت محاولة اغتيال بوتين عملية زائفة أم هجوم أوكرانى؟.. صحيفة أمريكية تجيب

الخميس، 04 مايو 2023 11:51 ص

الرئاسة الروسية: رد فعل بوتين على الهجوم ضد الكرملين اتسم برباطة الجأش والهدوء

الخميس، 04 مايو 2023 03:24 م

الرئيس الروسى بوتين يظهر علنًا للمرة الأولى منذ الهجوم على الكرملين

الخميس، 04 مايو 2023 09:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة