بوتين يبحث مع مادورو علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا

وكالات

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحث خلاله الجانبان سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية.

وقال الكرملين في بيانه: "تم خلال المحادثة الهاتفية بحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية، وتنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة، ومشاريع التعاون الإنساني بين البلدين".

وأضاف: "ندد نيكولاس مادورو بشدة بمحاولة نظام كييف قصف الكرملين بطائرتين مسيرتين، معربا عن تضامنه ودعمه لروسيا نيابة عن شعب فنزويلا".