اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بلومبيرج: بلينكن ومستشار الأمن القومى يزوران السعودية الأسابيع المقبلة

الجمعة، 05 مايو 2023 05:00 ص
بلومبيرج: بلينكن ومستشار الأمن القومى يزوران السعودية الأسابيع المقبلة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
وكالات

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أفادت وكالة "بلومبيرج" نقلا عن مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، سيجريان زيارتين منفصلتين للسعودية خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت المصادر إنه يمكن أن تتم زيارة سوليفان في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حيث يخطط للقاء مسؤولين سعوديين ودبلوماسيين من الإمارات والهند. وخلال الزيارة، سيلتقي سوليفان أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن تتم زيارة بلينكن للسعودية في يونيو.

وستكون الموضوعات الرئيسية لممثلي الإدارة الأمريكية هي عمل سلاسل التوريد، وتطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة، وإنتاج النفط.


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