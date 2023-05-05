بلجيكا.. اعتقال 7 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

وكالات

أعلنت السلطات البلجيكية الخميس اعتقال 7 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم إرهابي في بلجيكا.

وذكر مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي في بيان إن "المشتبه بهم معظمهم من أصول آسيوية، ولم يكونوا قد اختاروا بعد هدفا، لكن الشرطة قررت القبض عليهم واستجوابهم على أي حال".

وأضاف البيان: "كلهم مشتبه بهم في تهمة التخطيط لهجوم إرهابي في بلجيكا، وسيقرر قاضي التحقيق لاحقا ما إذا كانوا سيمثلون أمامه، وسيصدر مذكرة اعتقال على الأرجح".

ووفقا للادعاء الاتحادي، فإن "ثلاثة من المشتبه بهم يحملون الجنسية البلجيكية".

كما أوضح بيان المكتب أن "المتهمين السبعة ينتمون لخلية من الأنصار المتشددين لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتهم المحتملة هي الاغتيال الإرهابي المتعمد، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، والإعداد لهجوم إرهابي".