بعد ضبط تاجرين.. السجن من 3 لـ 10 سنوات للمتهمين بالاتجار فى العملة

كتب إيهاب المهندس

فى ضربة أمنية للخارجين علي القانون، نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على متهمين لاتهامهم بالاتجار فى العملة، وغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه.

وعن العقوبة التى تواجه المتهمين فى الاتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات الشرعية تصل للسجن والغرامة.

وفيما غلظت المادة 126 مكرر من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.