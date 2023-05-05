اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مايو 2023 11:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بدء التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم الثلاثاء

الجمعة، 05 مايو 2023 10:55 م
بدء التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم 9 مايو 2023، ولمدة 3 أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم" التي تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (2297) لسنة 2022م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة 2013م، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.

وحرصا من وزارة التربية والتعليم على ضرورة تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية، التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال، توضح الوزارة أن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

وأضافت الوزارة أنه سيتم التدريب من خلال المدربين المعتمدين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، كما سيتم الاستعانة بمعلمي التربية الرياضية الذين يتم ترشيحهم من قبل توجيه التربية الرياضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، من خلال عقد اجتماع مع مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية لعرض ومناقشة البرنامج التدريبي، ومناقشة آليات التنفيذ، ثم البدء بالتنفيذ بالمديريات والإدارات التعليمية.

وتتضمن الموضوعات التدريبية، خلال اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

وتؤكد الوزارة أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي إلا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.

 

كما تؤكد الوزارة أن البرنامج التدريبي والاجراءات المتعلقة بالاختبارات ستكون مجانية ولن يتم دفع أي تكلفة مالية.

 

والجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى قد وجه بتنفيذ برنامج التأهيل التربوى يوم الإثنين الموافق 13 مارس ٢٠٢٣ للمعلمين الناجحين في المسابقة والذي استهدف إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديدة.

 

 


التربية والتعليم

التدريب البدنى والذهنى

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تعرف على آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة.."فيديو"

الخميس، 04 مايو 2023 01:00 ص

وزارة التربية والتعليم تعلن تدريب مقدّرى الدرجات بامتحانات الثانوية العامة على التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية.. وتؤكد: تجنب أى أخطاء أثناء التصحيح.. وكل طالب سيحصل على حقه كاملا

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:00 ص

وزارة التربية والتعليم تستعرض جهودها فى إنشاء المدارس بمحافظة شمال سيناء

السبت، 29 أبريل 2023 08:15 م

وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط امتحانات أولى وتانية ثانوى.. تعرف على تفاصيل قانون المرحلة.. الثانوية تستهدف إعداد الطلاب للتعليم الجامعى وترسيخ القيم الدينية والسلوكية.. ولكل ناجح شهادة لسوق العمل

الخميس، 20 أبريل 2023 09:00 ص

رئيس الوزراء يلتقى وزير التربية والتعليم لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 05:21 م

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3886 معلمًا

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:26 ص

التربية والتعليم توجه بتنفيذ الأنشطة والدورات الرمضانية بالمدارس

الخميس، 13 أبريل 2023 09:50 ص

وزير التربية والتعليم: تطوير الرياضة المدرسية هدفه رفع الكفاءة الصحية لطلاب المدارس

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة